Trump'tan kararname: Filistin eylemlerine katılan öğrenciler sınırdışı edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin eylemlerine katılan öğrencilerin sınırdışı edilmesine olanak tanıyan ‘antisemitizmle mücadele’ konulu başkanlık kararnamesini imzaladı.

Fotoğraf: Diken / Emre Zor

Trump, 2019’da imzaladığı antisemitizmle mücadele kararnamesine ilave tedbirlerin eklendiği yeni düzenlemeyi onayladı.

Söz konusu kararname, ABD’de Filistin’i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınırdışı edilebilmesine imkan veriyor.

Kampüslerde Yahudi öğrencilere karşı ayrımcılığın ve tehditlerin arttığını savunan ve buna sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Trump, kararnameyle ‘antisemitizmle güçlü bir şekilde mücadele edileceğini, mevcut ve uygun tüm yasal araçların kullanılacağını, antisemitik taciz ve şiddetin faillerinden hesap sorulacağını’ belirtti.

Kararnameye göre Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak çalışarak ‘antisemitik eylemlere’ katılan yabancı öğrenciler hakkında rapor tutabilecek ve ‘gerekli olduğu takdirde’ bu tür yabancıların sınırdışı edilmesine ilişkim adım atabilecek.

Metinde ayrıca ABD yasalarında yer alan ve yabancı uyrukluların güvenlik gerekçesiyle ABD’ye girişlerinin engellenebileceğini belirten bir bölüme atıf yapıldı.