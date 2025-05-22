Trump yönetimi Harvard'ın yabancı öğrenci alma yetkisini iptal etti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kaydetme yetkisini iptal etti.

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Reuters‘in haberine göre İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesi’nin ‘Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP)’ sertifikasını feshetti.

Harvard, uluslararası öğrencileri resmi olarak üniversiteye kabul edip öğrenci statüsü kazandırabiliyordu. Bu kayıt süreci, öğrencilerin F-1 vizesi alabilmesi için yasal bir zorunluluk. Sertifikanın iptali, Harvard’ın artık yeni uluslararası öğrenci alamayacağı anlamına geliyor.

Gerekçe olarak üniversitenin şiddeti teşvik ettiği, antisemitizmi körüklediği ve Çin Komünist Partisi’yle iş birliği yaptığı iddiaları gösterildi.

Bakan Noem, uluslararası öğrenci kabulünün bir hak değil ayrıcalık olduğunu ve milyarlarca dolarlık fonu ve yüksek öğrenim ücretleri olan kurumların bu ayrıcalığı hak etmediğini söyledi.

Karar, Harvard’daki binlerce yabancı öğrencinin başka üniversitelere transfer olmasına ya da yasal statülerini kaybetmesine neden olabilir.

Harvard ve Beyaz Saray konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, Harvard dahil birçok üniversiteyi başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçesiyle fonlarını kesmekle tehdit etti.

Yönetim ayrıca Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşların verdiği 8,7 milyar doları aşkın hibenin ‘uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını araştırmak üzere’ soruşturma açtı.

Üniversite, Trump’ın ‘üniversitede reform’ yönündeki talebini reddetti. Üniversite profesörleri de soruşturma kararına karşı dava açtı.

Ardından yönetim Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

Son olarak da ABD Gelir İdaresi (IRS) ve Trump, Harvard Üniversitesi’nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurdu.