Harvard Üniversitesi Trump yönetimine dava açtı

Harvard Üniversitesi, okula sağlanan hükümet fonlarının kesilmesini engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtı.

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Rektör Alan Garber, üniversitenin sitesindeki açıklamasında Harvard’ın federal hükümetin, ‘yasadışı taleplerini’ yerine getirmeyi reddetmesinin ardından çeşitli adımlar attıklarını söyledi.

Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararına ek olarak 1 milyar dolarlık fonu daha donduracağını iddia eden Gaber, üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılabileceğine dikkat çekti.

Hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu ve hükümetin yetkisini aştığını savunan üniversite, Trump yönetimine dava açtığını duyurdu.

Dava dilekçesinde, ‘Harvard’ın hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojiler karışımına uymaya zorlandığı ve bu nedenle de federal fonların kesildiği’ belirtildi.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, aralarında Harvard’ın da olduğu birçok üniversiteyi başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçesiyle federal fonlarını kesmekle tehdit etmişti.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin ‘sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla’ soruşturma açmıştı.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump’ın “üniversitede reform” yönündeki taleplerini reddetmişti. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard’a sağlanan fonların dondurulmasını ‘antisemitizmle ilgili yasaların’ uygulanmasıyla savunmuştu.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesi’nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklamıştı.