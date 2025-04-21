Harvard Üniversitesi'nde silah sesi: Güvenlik tedbirleri alındı

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde silah sesi duyuldu, okul çalışanları ve öğrencileri için güvenlik tedbiri alındı.

Fotoğraf: Wikipedia

Silah sesi Boston şehrindeki kampüste bulunan metro istasyonundan geldi. Okul yönetimi, e-postayla uyarı mesajı paylaştı.

Öğrencilere ve personele gönderilen e-postada, bir süreliğine herkesin yerinde kalması, dışarı çıkmaması istendi. Metroyu kullanan yolcular servis otobüslerine yönlendirildi.

Uyarı mesajında polisin, ‘Harvard Square’ metro istasyonu çevresinde bir şüpheliyi aradığı belirtildi.