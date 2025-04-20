ABD'li profesör, gözaltındaki Filistin destekçisi öğrenci için açlık grevine başladı

ABD’nin Boston Üniversitesi’nde profesör Nathan Phillips, gözaltındaki Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

Fotoğraf: AA

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde okuyan Rümeysa Öztürk, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince evinin yakınlarında gözaltına alınmıştı.

Öztürk Fulbright programı bursiyeri olarak eğitimine devam ediyordu.

BBC’nin aktardığına göre Öztürk okul gazetesine yazdığı bir yazı nedeniyle yakalanıp Basile kentindeki Göç ve Gümrük Kurumu’na ait (ICE) gözaltı merkezine götürülmüştü.

AA’nın aktardığına göre Phillips üniversitedeki odasının camına ‘Rümeysa’yı serbest bırakın’ yazısı astı ama bu pankart üniversite yönetimi tarafından indirildi. Son kez pankartı cama asan Phillips, odaya da ‘pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım’ yazısı koydu.

15 Nisan Salı odasına girdiğinde pankartın tekrar indirildiğini gören Phillips, açlık grevine başladı.

İşini ve derslerini aksatmamak için sıvı ve elektrolit almaya devam eden Phillips, şekersiz kahve ve bitki çayları içiyor fakat yemek yemiyor.

Üniversiteyse Phillips’e ‘siyasi pankartların kaldırılmasının’ okul politikası olduğunu söyledi.

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması hakkında Phillips, şunları söyledi:

“Bir okul gazetesinde yazı yazarak ifade özgürlüğünü kullanan birinin anayasaya aykırı biçimde kaçırılabileceği ve ortadan kaybolabileceği bir ülkede yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu noktadan sonra Rümeysa’nın fikir ve düşünce özgürlüğüne yapılan saldırı benim haklarıma da yapılmış oldu.”

Yahudi düşmanlarının olduğunu fakat antisemitizmin anlamı dışında İsrail’i eleştiren ve Filistin yanlısı düşünceleri yıkmak için kullanıldığını belirten Phillips, “İsrail’i ve savaş ve toplu katliam politikası izleyen Netanyahu’yu eleştirmek antisemitizm değil” dedi.

Phillips, sağlığı izin verdiği sürece, başta Rümeysa Öztürk olmak üzere, Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi serbest kalana kadar açlık grevini yapacağını söyledi.

Profesör daha önce Boston yakınlarındaki iki ayrı çevre sorununu protesto etmek için biri 14, diğeri yedi gün süren iki ayrı açlık grevi yapmıştı.