Üniversite karşı çıkmıştı: Trump yönetimi, Harvard'ın 2,2 milyar dolarlık fonunu kesti

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi’nin 2,2 milyar dolarlık fonunu kesti.

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ABD’de son günlerde kampüslerdeki Filistin eylemleri nedeniyle üniversiteler federal fonların kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya.

Trump yönetimi Filistin yanlısı protestolar gerekçesiyle Harvard Üniversitesi’nin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi talep etmiş, üniversiteyse bunu reddetmişti.

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

Yönetim, Harvard’a çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin (yaklaşık 331 milyar lira) ‘sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla’ soruşturma açmıştı.

Harvard Üniversitesi profesörleriyse Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Fonları kesilen diğer okullar

‘Antisemitizmle mücadele’ politikası kapsamında eleştirilen Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesi’ne (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fon da okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.