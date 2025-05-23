Harvard ABD yönetimine dava açtı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın uluslararası öğrenci kabul sertifikasını iptal etmesinin ardından Harvard Üniversitesi, Boston’daki federal mahkemeye başvurarak karara itiraz etti.

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Harvard Üniversitesi’nin ‘Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP)’ dün iptal edilmişti.

Harvard, uluslararası öğrencileri resmi olarak üniversiteye kabul edip öğrenci statüsü kazandırabiliyor. Sertifikanın iptali, üniversitenin artık yeni uluslararası öğrenci alamayacağı anlamına geliyor.

Bakanlık gerekçe olarak üniversitenin şiddeti teşvik ettiği, antisemitizmi körüklediği ve Çin Komünist Partisi’yle iş birliği yaptığı iddialarını gösterdi.

İptal kararını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı’nın başındaki Kristi Noem uluslararası öğrenci kabulünün bir hak değil ayrıcalık olduğunu savunmuş ve milyarlarca dolarlık fonu ve yüksek öğrenim ücretleri olan kurumların bu ayrıcalığı hak etmediğini öne sürmüştü.

Harvard, Boston’daki federal mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Trump yönetiminin bu adımının, üniversite ve 7 binden fazla vize sahibi öğrenci üzerinde ‘yıkıcı’ etki yaratacağı; uluslararası öğrenci nüfusunun dörtte birini ortadan kaldırmayı hedeflediği söylendi.

Ayrıca mahkemeden İç Güvenlik Bakanlığı için geçici yasaklama kararı isteneceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, Harvard dahil birçok üniversiteyi başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçesiyle fonlarını kesmekle tehdit etti.

Yönetim ayrıca Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşların verdiği 8,7 milyar doları aşkın hibenin ‘uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını araştırmak üzere’ soruşturma açtı.

Üniversite, Trump’ın ‘üniversitede reform’ yönündeki talebini reddetti. Üniversite profesörleri de soruşturma kararına karşı dava açtı.

Ardından yönetim Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

Son olarak da ABD Gelir İdaresi (IRS) ve Trump, Harvard Üniversitesi’nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiklerini açıkladı.