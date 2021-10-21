Trafik sigortasında ‘çok ciddi’ artış bekleniyor

Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Turusan Bağcı, zorunlu trafik sigortasında asgari teminatların artırılması sonrası primlerde zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi ve ekledi: “Sigorta şirketleri zaten kar etmiyor. Çok ciddi bir artış söz konusu olacaktır.”

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Zorunlu trafik sigortası asgari teminatları bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle araç başına 43 bin lirada 50 bin liraya, kaza başına da 86 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin liradan 500 bin liraya, kaza başına 2,15 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldı. 2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin lira ve 2,7 milyon lira olarak uygulanacak.

Bağcı, Bloomberg HT yayınında yeni düzenleme sonrası zorunlu trafik sigortası primlerinde zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bağcı’nın değerlendirmeleri şöyle: “Düzenleme ile gelen artışlara ek olarak biliyorsunuz dövizde bir artış var. Araçların hepsi ithal. Parçaların yüzde 80-90’ı ithal. Bu nedenle araçların hasar maliyetlerinde de çok ciddi bir artış olacak. Yani hem teminatlar arttı hem de parça fiyatları yükseldi.

Zaten trafik sigorta şirketleri kar etmiyor. 10 yılın ortalamasına baktığınızda ya zarar ediyorlar ya da kafa kafaya gidiyorlar. Bu nedenle zam kaçınılmaz ve çok ciddi bir artış söz konusu olacaktır.

Benim tahminime göre yüzde 20-30’larla başlayan, duruma göre daha da yüksek olabilecek bir artış söz konusu olabilir. Hazır olmak lazım.

Ancak sigorta şirketleri artışları geçmiş yıllarda da hemen yansıtmadı. Rekabet de var tabi. Bu artışlar bir anda değil de kademeli olarak gelecektir diye düşünüyorum.”