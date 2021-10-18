Otomobilde kur zammı hazırlığı: Pek çok modelde vergi dilimi de değişecek

Otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kuruyla geliyor. Markalar kasımda yüzde 5’e varan zam yapma hazırlığında. Kur güncellemesi, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin liralık vergi farkı eklenecek. Çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceği öngörülüyor.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerde ise bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş. Otomotiv kura en bağımlı sektörlerden biri. Fiyatlar kur artışına paralel sürekli yükseliyor.

Son dört yılda otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 200’ü geçti. Sadece ocak ayından bu yana fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde arttı. Ağustosta hükümetin ÖTV matrahlarını güncellemesiyle fiyatlarda indirim gündeme gelmişti. Yüzde 50 ÖTV dilimine girmeyi başaran modellerde indirim oranı 60 bin liraya kadar çıkıyordu. Ancak, tüketici çip krizi nedeniyle bu indirimlerin avantajını yakalayamadan yeni zamlar gündeme geldi.

Matrah değişimi ile fiyatların ağustos öncesini bile aratması kaçınılmaz görünüyor.

‘Markalar için fiyat artışı kaçınılmaz’

Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, markalar açısından fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu vurgularken, kur artışına vergi yükünün de eklenerek çarpan etkisi yaptığını söyledi. Erce yükselen fiyatlar nedeniyle satışların düştüğünü belirtti.

Habere göre, bazı markalar kur artışı sonrası daha ulaşılabilir olması açısından düşük donanımlı araçları Türkiye’ye getirmeye odaklandı.

İkinci elde de zam yolda

Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını yeniden canlandırması bekleniyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini belirtti. Bu durumun ikinci elde fiyatları da yukarı çekeceğini belirten Yalçın, şöyle devam etti: “Kur artışı nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 artacağını öngörüyoruz.”