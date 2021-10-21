Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları, araç başına 43 bin lirada 50 bin liraya, kaza başına da 86 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin lira ve ve 108 bin lira olarak uygulanacak.

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin liradan 500 bin liraya, kaza başına 2,15 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin lira ve 2,7 milyon lira olarak uygulanacak.

Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında, mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.