THY İstanbul'da bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) hava koşulları nedeniyle perşembe ve cuma günkü bazı İstanbul seferlerini iptal etti.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bugün başlayacak kar yağışının yarın ve öbür gün kuvvetleneceğini duyurmuştu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu: “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış / varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.”
İptal edilen seferler duyurulmadı. Yolcuların şirketin internet sitesi, uygulaması ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etmesi gerekiyor.