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Yaramazlara biraz batar!

THY İstanbul'da bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) hava koşulları nedeniyle perşembe ve cuma günkü bazı İstanbul seferlerini iptal etti.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bugün başlayacak kar yağışının yarın ve öbür gün kuvvetleneceğini duyurmuştu.


THY Basın Müşaviri Yahya Üstün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu: “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış / varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.”

İptal edilen seferler duyurulmadı. Yolcuların şirketin internet sitesi, uygulaması ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etmesi gerekiyor.

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