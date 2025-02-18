THY'nin İstanbul'daki bazı seferleri iptal

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Şirketin sosyal medya hesabından yolcuların uçuş numarasını veya rotayı THY’nin internet sitesi üzerinde aratarak uçuşlar hakkında bilgi alabileceği belirtildi.

THY’nin açıklaması şöyle:

“İstanbul’da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı’na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz.”

Sabiha Gökçen’de uçuşlar azaltılıyor

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ‘Meteorolojik Acil Durum Komitesi’ kararıyla uçuşların azaltılacağı duyuruldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’ın açıklamasına göre 20 Şubat’ta uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat’taysa yüzde 15’i iptal edilecek.

Açıklamada “Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.