Sibirya soğukları dönüyor: Sıcaklıklar 6-10 derece düşecek

Türkiye’de yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık tahminlerine göre mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, salı kuzey kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek.

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar etkili olacak. Türkiye, Karadeniz’den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

İç Anadolu’nun doğusundan itibaren doğu kesimlerde de kar yağışı görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde çarşambadan itibaren kar bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’da kar, İzmir’deyse yağmur etkili olacak.

Çarşambadan itibaren İstanbul’da kar görülecek.