İstanbul dahil yedi ile sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil yedi ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Zonguldak

Bartın

Düzce

Fotoğraf: MGM

Marmara’nın kuzey ve doğusuyla Batı Karadeniz’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor.

Kırklareli’nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalı.

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.