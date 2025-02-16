Meteoroloji uyardı: Ankara ve İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık tahminlerine göre Ankara ve İstanbul’a kar yeniden gelecek.

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MGM’nin haftalık son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklığının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve 6 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde çarşambadan itibaren kar yağışı görülecek.

İstanbul’da da çarşambadan itibaren kar etkili olacak. Ankara’da sıcaklığın hissedilir derecede düşmesi ve hafif kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, buz ve don olaylarına karşı uyardı.







