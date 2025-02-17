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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan: Kuvvetli kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyardı: 19 Şubat’ta başlayacak kar yağışı 21-22 Şubat’ta kuvvetlenecek.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da bugünden itibaren şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkili olacak.


Uzmanların tahminlerine göre Sibirya üzerinden gelen soğuk hava İstanbul ve çevresinde hafta boyunca olacak. Hava sıcaklığı bu sürede 0-3 derece arasında seyredecek.

Yağışların 19 Şubat’tan itibarense karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

AKOM’a göre 20 Şubat’ta devam etmesi beklenen kar yağışı 21-22 Şubat’ta kuvvetlenecek.

Merkez devamında tahminleri paylaşarak şu uyarıyı yaptı:

“Hava sıcaklığı 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredecek. 26 Şubat – 5 Mart arasındaysa normale dönmesi bekleniyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul’a ‘Sibirya soğuğu’ ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

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