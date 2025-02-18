Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu kar ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu kar ve fırtına uyarısı verdi.

Fotoğraf: AA

AKOM, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sert hava koşullarının etkili olmasını bekliyor.


Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek ve fırtınayla birlikte kar yağışı görülecek.

Cuma etkisini artıracak yağış, hafta sonu boyunca devam edecek.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı kuzey ve yüksek kesimlerde 40 santimi bulacak.

Vatandaşlara don ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Kandilli de uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetreyi bulacak

Yedi ile sarı kodlu kar uyarısı

İstanbul için bir uyarı da AKOM’dan: Kuvvetli kar geliyor

Sibirya soğukları dönüyor: Sıcaklıklar 6-10 derece düşecek

SON HABERLER

Macron: Tokat değil şaka

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçaktan inerken eşiyle arasındaki tokat olayının ‘şaka’ olduğunu söyledi.

50 yıl önce kaybolan çocuğu Norveç'e evlatlık verilmiş: Anneden hükümete dava

Güney Kore’de 1975’te sokakta oynarken kaybolan üç yaşındaki bir çocuğun yetkililerce Norveç’e evlatlık verildiği ortaya çıktı.

Oğluna 2023’te kavuşan 72 yaşındaki anne, dönemin hükümeti ve evlat edinme acentesine dava açtı.
Oğluna 2023’te kavuşan 72 yaşındaki anne, dönemin hükümeti ve evlat edinme acentesine dava açtı.