AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu kar ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu kar ve fırtına uyarısı verdi.
AKOM, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sert hava koşullarının etkili olmasını bekliyor.
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek ve fırtınayla birlikte kar yağışı görülecek.
Cuma etkisini artıracak yağış, hafta sonu boyunca devam edecek.
AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı kuzey ve yüksek kesimlerde 40 santimi bulacak.
Vatandaşlara don ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yapıldı.