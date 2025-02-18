Kandilli de uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetreyi bulacak

İstanbul, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Kentte kar yağışı dört gün sürecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, İstanbul’da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşambaysa karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren kentte kar yağışı beklediklerini belirten Macit, şöyle konuştu:

“Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz.

Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul’da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığınsa eksi 1 ile eksi 2’ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul’un kuzey ve doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz.”

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı meteoroloji mühendisi Adil Tek’se yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu söyledi:

“Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi kar yağışı İstanbul’da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul’u terk edecek.”

Kar yağışının İstanbul’un her yerinde etkili olacağının belirten Tek, “Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası’nda etkili olacak. Cuma İstanbul’un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak” dedi.

Beklenen kar kalınlığı hakkındaysa Tek, şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul’un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4’e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul’un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz.”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de Sibirya soğuklarının Orta Karadeniz’den tüm yurda yayılacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir. Yüksek kesimlerde daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile’nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı’nda kar yağışının birikme olayının daha fazla olmasını bekliyoruz.

İstanbul’da kutup kökenli kuvvetli soğuk havayla yoğun kar yağışı olacak. Sistem bir bütün olarak geliyor Karadeniz üzerinden. Bu sistem arktik soğuk hava kütlesiyle besleniyor. Derin soğuk hava İstanbul’da etkili olacak. Bu durumun, devamlı kar yağışlarına, zaman zaman kuvvetli rüzgar etkisi tipiye neden olma ihtimali yüksek olmakla birlikte, okulların tatil edilmesi ve ülkemizin çeşitli yerlerinde oynanacak maçların kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi söz konusu olabilir.”