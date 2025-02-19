İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Aracınızla trafiğe çıkmayın, uzaktan çalışın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün sürecek yoğun kar yağışına ilişkin İstanbulluları uyardı: “Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması önemlidir.”

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yayınladığı uyarısında 19 Şubat’ta başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat’ta kuvvetleneceğini duyurmuştu.

İmamoğlu üç gün sürecek kar yağışına ilişkin X’te uyarı yayınladı.

İlçe belediyelerine solüsyon ve tuz desteği verdiklerini belirten 54 yaşındaki siyasetçi, en önemli konunun trafik olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

* Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

* Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

* Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

* Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

* Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

* Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor.