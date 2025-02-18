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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul valisi uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Davut Gül, yarından itibaren olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı.

Fotoğraf: AA

Valinin X hesabındaki açıklama şöyle:


“Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.

Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir.”

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