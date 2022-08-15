Tam liste: İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini 23 ülke onayladı, yedi ülke bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra güvenlik endişeleriyle NATO’ya başvuran İsveç ve Finlandiya henüz üye olamadı. İki ülkenin üyeliğini 23 ülke onaylarken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülke henüz onaylamadı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başladı. Bunun üzerine Batı dünyası belki de hiç olmadığı kadar birleşti. NATO’ya soğuk yaklaşan İsveç ve Finlandiya bile güvenlik endişeleriyle üyeliğe başvurdu.

Türkiye’yse, İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek verdiğini öne sürerek iki ülkenin üyeliğini veto edeceğini duyurmuştu. Sonrasında üç ülkenin imzaladığı ortak bildiride İsveç ve Finlandiya ‘teröre destek vermemek’ ve ‘suçluların iadesi konusunda kolaylık sağlamak’ konusunda Türkiye’nin bazı şartlarını kabul etmişti ama bunlarla ilgili henüz Türkiye lehine bir gelişme sağlanmadı. Buna rağmen Türkiye, iki ülkenin NATO’ya davet edilmesini onaylamış, iki ülke de NATO’ya katılım mutabakatını imzalamıştı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olabilmesi için üye olan diğer ülkelerin kendi meclislerinde iki ülkenin üyeliğini onaylaması gerekiyor. Üyelerin büyük çoğunluğu bunu onaylasa da hala onaylamayan ülkeler bulunuyor.

ANKA’nın derlediği bilgilere göre şimdiye kadar, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini 23 ülke onayladı. Üyeliği onaylayan ülkelerin ve onaylama tarihleri şöyle:

Kanada, 5 Temmuz

Danimarka, 5 Temmuz

İzlanda, 5 Temmuz

Norveç, 5 Temmuz

Estonya, 6 Temmuz

Birleşik Krallık, 6 Temmuz

Arnavutluk, 7 Temmuz

Almanya, 8 Temmuz

Hollanda, 12 Temmuz

Lüksemburg, 12 Temmuz

Bulgaristan, 13 Temmuz

Letonya, 14 Temmuz

Slovenya, 14 Temmuz

Hırvatistan, 15 Temmuz

Polonya, 20 Temmuz

Litvanya, 20 Temmuz

Belçika, 20 Temmuz

Romanya, 21 Temmuz

Kuzey Makedonya 27 Temmuz

Karadağ, 28 Temmuz

Fransa, 2 Ağustos

İtalya, 3 Ağustos

ABD, 3 Ağustos

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülke de henüz İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini onaylamadı. İki ülkenin üyeliğini onaylamayan ülkelerse şöyle:

Çek Cumhuriyeti

Yunanistan

Macaristan

Portekiz

Slovakya

İspanya

Türkiye

Erdoğan, iki ülkenin NATO’ya davet edilmesini onayladıktan ve üyelik süreci başladıktan sonra sık sık “Şartlarımızı yerine getirmezlerse üyeliği onaylamayabiliriz” yönünde açıklamalarda bulunmuştu.