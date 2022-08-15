Tam liste: İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini 23 ülke onayladı, yedi ülke bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra güvenlik endişeleriyle NATO’ya başvuran İsveç ve Finlandiya henüz üye olamadı. İki ülkenin üyeliğini 23 ülke onaylarken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülke henüz onaylamadı.
Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başladı. Bunun üzerine Batı dünyası belki de hiç olmadığı kadar birleşti. NATO’ya soğuk yaklaşan İsveç ve Finlandiya bile güvenlik endişeleriyle üyeliğe başvurdu.
Türkiye’yse, İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek verdiğini öne sürerek iki ülkenin üyeliğini veto edeceğini duyurmuştu. Sonrasında üç ülkenin imzaladığı ortak bildiride İsveç ve Finlandiya ‘teröre destek vermemek’ ve ‘suçluların iadesi konusunda kolaylık sağlamak’ konusunda Türkiye’nin bazı şartlarını kabul etmişti ama bunlarla ilgili henüz Türkiye lehine bir gelişme sağlanmadı. Buna rağmen Türkiye, iki ülkenin NATO’ya davet edilmesini onaylamış, iki ülke de NATO’ya katılım mutabakatını imzalamıştı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olabilmesi için üye olan diğer ülkelerin kendi meclislerinde iki ülkenin üyeliğini onaylaması gerekiyor. Üyelerin büyük çoğunluğu bunu onaylasa da hala onaylamayan ülkeler bulunuyor.
ANKA’nın derlediği bilgilere göre şimdiye kadar, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini 23 ülke onayladı. Üyeliği onaylayan ülkelerin ve onaylama tarihleri şöyle:
Kanada, 5 Temmuz
Danimarka, 5 Temmuz
İzlanda, 5 Temmuz
Norveç, 5 Temmuz
Estonya, 6 Temmuz
Birleşik Krallık, 6 Temmuz
Arnavutluk, 7 Temmuz
Almanya, 8 Temmuz
Hollanda, 12 Temmuz
Lüksemburg, 12 Temmuz
Bulgaristan, 13 Temmuz
Letonya, 14 Temmuz
Slovenya, 14 Temmuz
Hırvatistan, 15 Temmuz
Polonya, 20 Temmuz
Litvanya, 20 Temmuz
Belçika, 20 Temmuz
Romanya, 21 Temmuz
Kuzey Makedonya 27 Temmuz
Karadağ, 28 Temmuz
Fransa, 2 Ağustos
İtalya, 3 Ağustos
ABD, 3 Ağustos
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülke de henüz İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini onaylamadı. İki ülkenin üyeliğini onaylamayan ülkelerse şöyle:
Çek Cumhuriyeti
Yunanistan
Macaristan
Portekiz
Slovakya
İspanya
Türkiye
Erdoğan, iki ülkenin NATO’ya davet edilmesini onayladıktan ve üyelik süreci başladıktan sonra sık sık “Şartlarımızı yerine getirmezlerse üyeliği onaylamayabiliriz” yönünde açıklamalarda bulunmuştu.