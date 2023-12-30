Yaramazlara biraz batar!

Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

Suudi parfüm markası Laverne, sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı yapan oyuncu Hande Erçel ile olan reklam anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu.

Fotoğraf: Hande Erçel, Laverne parfüm reklamı

Suudi Arabistan’da dün, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıkmıştı.


Suudi yönetimi; Atatürk posterine, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ile Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz edince iki takımın da yöneticileri maçı oynamama kararı almış ve ülkeye dönmüştü.

Birçok ünlü isim gibi oyuncu Hande Erçel de bu duruma kayıtsız kalmamış ve Suudi yetkililere tepkisini Instagram hesabı üzerinden paylaştığı “Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazılı Atatürk fotoğrafıyla göstermişti.

Suudi parfüm markası Laverne, markalarının reklam yüzü olan Erçel’in bu paylaşımından rahatsızlık duydu.

Marka, X hesabından yaptığı paylaşımla Erçel ile olan reklam anlaşmasına son verdiğini duyurdu: “En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için. Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi.” 

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