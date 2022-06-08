‘Stranger Things’ Netflix tarihine geçme yolunda emin adımlarla ilerliyor

‘Stranger Things’in dördüncü sezonu Netflix’in tüm zamanların en çok izlenen İngilizce dizisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonuyla izleyiciyle buluştu.

Netflix’in verilerine göre 23-29 Mayıs haftasında dizinin dördüncü sezonu yalnızca üç günde 286,8 milyon saat izlenerek İngilizce dizilerde açılış hafta sonu rekorunu kırmıştı.

Dizi platformda ilk haftasını tamamlamasının ardından izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Netflix’in 30 Mayıs-5 Haziran verilerine göre İngilizce diziler arasında bir haftada, 335 milyon saatle en çok izlenen yapım oldu.

Netflix’in tüm zamanların en çok izlenen İngilizce dizileri listesinde ilk ikide ‘Bridgerton‘ ikinci sezonu (656 milyon saat) ve birinci sezon (625 milyon saat) var.

İlk 28 günde izlenme saatine göre oluşturan listede ‘Stranger Things‘in dördüncü sezonun ilk sıraya geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü önünde hala 18 günü olan dizinin 10 günlük izlenme süresi ise 621 milyon saat.

Haftalık listenin devamında da dizinin geçmiş üç sezonu yer alıyor.

Stranger Things ayrıca hem İngilizce hem de diğer dillerin dahil olduğu dizi listesinde ise tüm zamanların en çok izlenen dizisi ‘Squid Game‘den sonra ikinciliği garantiledi. Dizi ilk 28 gününde 1,65 milyar saat izlenmişti.