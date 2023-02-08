Soylu istedi, İBB’ye iki müfettiş gönderildi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) müfettiş gönderilmesini talep etti.

Diken’in belediye kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle İBB’ye iki müfettiş gönderdi. Müfettişlerin hangi konuda çalışacağı belirtilmedi.

İmamoğlu baskı altında

İBB yönetimi ve başkan Ekrem İmamoğlu son aylarda iktidar tarafından yoğun baskı altına alındı. İmamoğlu bu durum hakkında “Soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar” demişti.

Son olarak, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dava açılmıştı. İçişleri tarafından İBB’ye başlatılan incelemeye dair bir rapor da savcılığa teslim edilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak yapılan DİAYDER davası da bir yandan devam ediyor.

Bu davalardan bağımsız olarak İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün cezası almıştı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

İBB deprem için çalışıyor

Öte yandan, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye ekipleri yardım için deprem bölgesi Hatay’da. Belediye İstanbul’daki koordinasyon çalışmalarıyla da birçok bölgeye yardım gönderiyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Son güncellemeye göre can kaybı 9 bin 57’ye yükseldi. 6 bin 444 bina yıkıldı.