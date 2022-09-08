‘Siyah Elf’lerin başlarının üstünde yeri var: Orijinal kadro yeni nesil Tolkien karakterlerine sahip çıktı

‘Yüzüklerin Efendisi’ film üçlemesinin oyuncuları, ırkçı saldırıya uğrayan ‘Güç Yüzükleri’ oyuncularına üzerinde Elfçe “Hepinizin aramızda yeri var” yazan tişörtlerle sahip çıktı.

Soldan sağa, Dominic Monaghan, Elijah Wood ve Billy Boyd saldırılara tişörtle cevap verdi Fotoğraf: Elijah Wood

Amazon Prime’da yayınlanan ‘Güç Yüzükleri’ dizisinin oyuncu kadrosu bir süredir ırkçı saldırılarla karşı karşıya.

Britanyalı yazar Tolkien’in 1954’te yayımladığı Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, 2000’lerin başında filme çekilmiş, kurgusal Orta Dünya’daki Hobbit, Elf gibi karakterlerin tamamını beyaz ırktan oyuncular canlandırmıştı.

Aradan 20 yıl geçti, dünya değişti, din, dil, ırk, cinsiyet bağlamında ‘çeşitlilik‘ yaygın olarak benimsendi.

Bağımsız bir dizi olsa da yine Orta Dünya’da geçen Güç Yüzükleri, yeni dünyanın değerlerine uygun olarak ırksal çeşitliliği gözeten bir oyuncu kadrosu oluşturdu. Hobbit ve Elf’ler arasında siyah oyuncular da kullanıldı.

Bunun üzerine ‘Orta Dünya’da siyah Elf olamayacağını’ söyleyen sesler yükselmeye başladı. İş, siyah Elf’lerden birini oynayan Ismael Cruz Córdova’ya saldırmaya kadar vardı.

Ismael Cruz Córdova

‘Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı’

Şimdi çeşitli çevrelerden bu saldırılara cevap geliyor. Önce, Güç Yüzükleri’nin oyuncuları, ‘siyah oyucu arkadaşlarının her gün maruz kaldığı acımasız ırkçılık, tehdit, taciz ve istismara karşı mutlak dayanışma içinde olduklarını” belirti ve “Bunu görmezden gelmeyi ya da hoş görmeyi reddediyoruz” ifadeleriyle destek mesajı yayımladı.

Oyuncular şunları kaydetti: “J.R.R. Tolkien doğası gereği çok kültürlü bir dünya yarattı. Farklı ırk ve kültürlerden gelen özgür insanların, kötülüğün güçlerini yenmek için kardeşlik içinde bir araya geldiği bir dünya. Güç Yüzükleri de bunu yansıtıyor. Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı, Orta Dünya da tamamen beyaz değil. Beyaz ırk dışındaki ırklar da Orta Dünya’ya aittir ve burada kalmaya devam edeceklerdir.”

Hepinize yer var

Bir destek de Yüzüklerin Efendisi filmlerinin kadrosundan geldi. Dominic Monaghan, Elijah Wood ve Billy Boyd üzerinde Elfçe “Hepinizin aramızda yeri var” yazan ve farklı karakterlerin çeşitli cilt tonlarında kulakları resmedilen tişörtlerle oyunculara sahip sahip çıktı.