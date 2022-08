Peter Jackson ‘Yüzüklerin Efendisi’ne dair her şeyi unutmak için hipnoza başvurmayı düşünmüş

‘Yüzüklerin Efendisi‘ üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson filmlerle ilgili her şeyi unutmak için ciddi ciddi hipnoz yöntemine başvurmayı düşündüğünü anlattı.

Nedeniyse ‘tek derdim bu olsa keşke’ dedirtecek cinsten…

Hollywood Reporter’ın podcast programına katılan Oscar ödüllü yönetmen üçlemeyi hiçbir şey bilmeden herhangi bir hayranı gibi izleme deneyimi yaşamak istediğini anlattı: “Yüzüklerin Efendisi filmlerini yaptığımızda filmleri hiç sürpriz şekilde izleyemeyecek şansız insan olduğumu düşündüm. Gösterime girdiklerinde beş-altı yıldır içinde kaybolmuştum. Herkes gibi filmleri izleyememek benim için büyük kayıptı. Gerçekten ciddi ciddi hipnoterapiye gitmeyi düşündüm. Birinin beni hipnotize etmesini son altı yıldır yaptığım filmleri unutmamı sağlamasını ve oturup filmleri izleyerek tadını çıkarmak istedim. Bu planı hiç gerçekleştirmedim ama Derren Brown’la (Britanyalı mentalist) bu konuyu görüştüm ve bana yapabileceğini söyledi.”

Jackson aynı yayında Yüzüklerin Efendisi’nin 2 Eylül’de Amazon’da yayınlanacak dizisi The Lord of the Rings: Rings of Power‘ için bu deneyimi yaşama şansı olduğunu ve diziyi merakla beklediğini söylemişti. Diziyle ilgili yapımcıların önce kendisine senaryoyu göndereceklerini söylediklerini sonra ortadan kaybolduklarını anlatmıştı.

Jackson’ın 2011-2013 yıllar arasında gösterime giren üçlemesi dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat yapmış ve 10 Oscar ödülü almıştı.