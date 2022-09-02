The Rings of Power’ın ilk iki bölümü yayımlandı: İzleyici ne umdu ne buldu

Orta Dünya’nın beyaz camdaki yansıması, Yüzüklerin Efendisi’nin sadık ve fanatik izleyicisinde karışık duygular uyandırdı.

Fotoğraflar: IMDB

The Rings of Power bu sabaha karşı Türkiye saatiyle 04:00’da Amazon Prime Video’da yayına girdi. Bir süredir öngösterimlerden gelen eleştirileri bir kenara bırakırsak, ilk kez geniş bir izleyici kitlesiyle buluşan diziyi kimileri göklere çıkardı, kimileri ‘gömdü.’

Türkiye’de yaşayan ve sabahın 4’ünde kalkıp dizi izleyecek kadar meraklı olan bir kitle, yorumlarını Ekşi Sözlük’te sıcağı sıcağına paylaştı. Beğenmeyenler çoğunluğu ellerinde tutarken, kafası karışıklar ‘iyi mi kötü mü’ karar veremiyor.

Hatta bazıları o kadar kararsız ki “Aynı anda hem çok beğenip hem de hiç beğenmediğim dizi” diye yorum yapıyor.

Ortak görüş dizinin fanlarının büyük hayal kırıklığı yaşadığı… Yoksa çekim, görüntü kalitesi ve müzikleriyle iyi bir yapımın ortaya konulduğu gerçeğini kimse görmezden gelmiyor.

Üç detaylı izleyici yorumu, neleri beğenip neleri beğenmediğini şöyle anlatıyor:

“İlk iki bölüm çok fazla hikayeye giriş yapıldığı için daldan dala atlıyor gibi bir hissiyat veriyor. Bölümler çok hızlı ilerliyor. Aksiyona çok hızlı geçiş yapacağız gibi görünüyor. Açıkçası ben ilk iki bölümü çok beğendim. Ana hikayeye bağlı kalarak ancak bu kadar olurdu. Müzik güzel, sinematografi güzel, oyunculuklar güzel. Eh Amazon da Tolkien’in külliyatının dışına çok fazla çıkmadan ortaya bir şey koymaya çalışmış. Bence olmuş. Daha net yorumlar yapabilmek için gelecek bölümleri beklemek lazım.”

“Beklenildiği gibi fiyasko bir başlangıç yapmış, Amazon’un, Tolkien’in bize bıraktığı hazineyi siyaset adı altında kaynak materyalden olabildiğince uzaklaştırıp mahvettiği dizi. Kadronun her fırsatta ‘diversity ve daha modern bir bakış açısı getiriyoruz’ demesinden zaten anlaşılmıştı.”

“Fragmanları gördüğümüzde külliyata hakim olan arkadaşlarla ortak düşüncemiz berbat bir şey geldiğiydi. Heh şimdi o düşünceyi alın beş ile çarpın arkadaşlar. Rezil herifler sandığımızdan da beter bir iş çıkarmışlar.

The Rings of Power’ın beklentisinin çok üstüne çıktığını söyleyen de oldu: “Harikaydı ya. Birinci bölüm bir defa çok yüksek başladı. Yüksekten tempo düştü. Geçişleri çok beğendim. Evrene daha fazla hakim olunursa daha zevkli gelebilir. izlerken Morgoth, Silmaril falan nedir ne değildir, Lotr izlemiş biri bile bilmeyebilir. Silmarillionu okumak şart oldu gibi.”

Kararsızların kararsızlıklarını ifade etme biçimleri de ilginçti. Biri, “İyi de diyemiyorum kötü de. En azından tekrar orta dünya evrenine girmek heyecan verici” derken, bir başkası “Aynı anda hem çok beğenip hem de hiç beğenmediğim dizi” diye yorum yaptı.

‘Harcanmış bir potansiyel’

Entertainment Weekly’de yayımlanan bir eleştiri, dizinin ‘Orta Dünya iştahı kabaranları’ bir parça tatmin edebileceğini ancak sonucun fiyasko olduğunu söyleyerek, “Şanlı bir evrenin sınırsız olanakları ‘gişe‘ sunağında feda edilmiş” dedi.

Dizi ve film dünyasının nabzını en iyi tutan web sitelerinden Rotten Tomatoes ise, ilk iki bölüme 100 üzerinden 83 puan verdi.