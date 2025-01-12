Şara: İki yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Suriye’nin fiili lideri Ahmed Şara, “Eminim iki yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek” dedi.

Ahmed Hüseyin el-Şara. Fotoğraf: AA

Şara, ülke dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle topraklarına dönmeye başladığını söyledi.

Suriye lideri, rejimin devrildiği süreçte kontrol ettikleri bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini ve tersine buralara daha çok insan geldiğini belirtti.

Toplumun her kesiminden insanın birlikte sorunsuz yaşadığını belirten Şara, “Eminim iki yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak” dedi.

‘Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz’

Şara, ülkenin kalkınma sürecinde adaleti esas alacaklarını vurguladı.

“Devlet zayıfsa ülkenin vatandaşı güçlü olamaz” diyen Suriye lideri, bu süreçte, kamu kurumları, yasamayla yürütme organları ve diğer farklı sektörler için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Şara, şöyle devam etti:

“Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz. Suriye’de toplumsal mutabakat var. Suriye’de bunun sayesinde ilk defa insanlar birbirini severek yaşayabilecek.”

Şara, rejimin devrilmesinin ardından ‘saf değiştirenler’le ilgili konuşurken amaçlarını ‘intikamsız zafer’ olarak tanımladı:

“Bulunduğu taraf için ‘U dönüşü yapanlar’ lafına karşıyım. İyi niyetle yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorum, 14 yıl boyunca bir kitle devrime karşı eğitildi. Bunun öncesinde bir tayfaya karşı eğitiliyorlardı. Kendilerine, ‘onlar gelecek sizi kesip denize atacak’ diyorlardı.”