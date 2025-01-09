Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şara: Ülkemizi büyük bir sevgiyle inşa etmeliyiz

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin büyük bir dürüstlük ve sevgiyle inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ahmed Hüseyin el-Şara. Fotoğraf: AA

Şara, 6 Ocak’ta İstanbul’da ölen ve cenazesi başkent Şam’da defnedilen Sariye er-Rifai’nin taziyesine katıldı. Şara taziyede Sariye’nin Şam’ın sembol isimlerinden biri olduğunu vurgulayarak kendisine Allah’tan rahmet diledi ve şunları söyledi:


“Şam 60 yıldır büyük bir zulme maruz kaldı, aileler bölünüp parçalandı, halkı başka ülkelere göçmek zorunda kaldı, evleri insanların başlarına yıkıldı.

Şara, Şam halkı için tarihi bir süreçten geçildiğine ve bugün bir yol ayrımında olunduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Devletimizi büyük bir dürüstlük ve sevgiyle inşa etmeliyiz. Çünkü Şam İslam’ın göz bebeğiydi, Arap ve İslam ülkeleri için bir merkezdi.

Buradan Çin’den Endülüs’e kadar olan coğrafyanın tamamı yönetiliyordu. İşte buna iyi bakın, burası müthiş bir tarihtir, burayı bir daha elden çıkarmayalım.”

Suriye’nin önde gelen alimlerinden kabul edilen Sariye er-Rifai, 1948’te Şam’da doğmuş, 1966’da Mısır’daki Ezher Üniversitesi’ne girmişti. Şam’a döndükten sonra Zeyd Bin Sabit İlim Merkezi’ni kurmuştu.

Baas rejimine muhalefetiyle bilinen Rifai, 2012’de Suriye’den ayrılarak İstanbul’a yerleşmişti.

Şam’a giden Alman bakan: El sıkışılmayacağını gelirken anladım

Alman ve Fransız bakan, Şara’yla görüştü: Umudumuz kırılgan ama gerçek

Colani, Şam’da SDG ile görüştü: ‘Askeri konular konuşuldu’

Suriye’de silahlarını teslim etmeyen devrik rejim askerlerine operasyon

Suriye adalet bakanı: İnşallah yargımız bağımsız olacak

Zeynep Gürcanlı: Suriye’de yeni düzen kurulurken en az konuşulan unsur laiklik meselesi

Colani: Suriye’de seçimler dört yıl sonra

SON HABERLER

Çin’de HMPV vakaları artışta

Çin’de Aralık 2024’ten başta insan metapnömovirüsü (HMPV) olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi bir artış var.