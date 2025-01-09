Şara: Ülkemizi büyük bir sevgiyle inşa etmeliyiz

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin büyük bir dürüstlük ve sevgiyle inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ahmed Hüseyin el-Şara. Fotoğraf: AA

Şara, 6 Ocak’ta İstanbul’da ölen ve cenazesi başkent Şam’da defnedilen Sariye er-Rifai’nin taziyesine katıldı. Şara taziyede Sariye’nin Şam’ın sembol isimlerinden biri olduğunu vurgulayarak kendisine Allah’tan rahmet diledi ve şunları söyledi:

“Şam 60 yıldır büyük bir zulme maruz kaldı, aileler bölünüp parçalandı, halkı başka ülkelere göçmek zorunda kaldı, evleri insanların başlarına yıkıldı.“

Şara, Şam halkı için tarihi bir süreçten geçildiğine ve bugün bir yol ayrımında olunduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Devletimizi büyük bir dürüstlük ve sevgiyle inşa etmeliyiz. Çünkü Şam İslam’ın göz bebeğiydi, Arap ve İslam ülkeleri için bir merkezdi.

Buradan Çin’den Endülüs’e kadar olan coğrafyanın tamamı yönetiliyordu. İşte buna iyi bakın, burası müthiş bir tarihtir, burayı bir daha elden çıkarmayalım.”

Suriye’nin önde gelen alimlerinden kabul edilen Sariye er-Rifai, 1948’te Şam’da doğmuş, 1966’da Mısır’daki Ezher Üniversitesi’ne girmişti. Şam’a döndükten sonra Zeyd Bin Sabit İlim Merkezi’ni kurmuştu.

Baas rejimine muhalefetiyle bilinen Rifai, 2012’de Suriye’den ayrılarak İstanbul’a yerleşmişti.