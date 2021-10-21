Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi Squid Game’le birlikte tiye aldı.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Piyasadaki uzmanlar, her ne kadar faiz indirimine ilişkin mantıklı bir gerekçe bulamasalar da, siyasetin MB üzerindeki baskısının bir sonucu olarak, beklentilerini 50-100 baz puan arasında bir indirime ayarlamıştı. Bu beklentiye rağmen indirimin 200 baz puana ulaşması doların 9,52’ye avronun ise 11 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın para ödülü için bir dizi dehşet verici oyundan geçmesini konu alıyor.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden paylaştığı videoda, görevden alınan MB başkanlarının açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.

Videoda, MB başkanlarının yanı sıra Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak da gösterildi.