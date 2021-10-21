Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi Squid Game’le birlikte tiye aldı.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Piyasadaki uzmanlar, her ne kadar faiz indirimine ilişkin mantıklı bir gerekçe bulamasalar da, siyasetin MB üzerindeki baskısının bir sonucu olarak, beklentilerini 50-100 baz puan arasında bir indirime ayarlamıştı. Bu beklentiye rağmen indirimin 200 baz puana ulaşması doların 9,52’ye avronun ise 11 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.


Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın para ödülü için bir dizi dehşet verici oyundan geçmesini konu alıyor.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden paylaştığı videoda, görevden alınan MB başkanlarının açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.

Videoda, MB başkanlarının yanı sıra  Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak da gösterildi.

Türkiye politika faizinde dünyada en yüksek 11’inci ülke; Avrupa’da birinci

200 bp indirim Kavcıoğlu’nun ‘biat’ mesajı mı?

Bloomberg’den faiz yorumu: Erdoğan’ın merkez bankası…

Muhalefetten faiz tepkisi: Talimatla indi; milleti fakirleştirdiğiniz yetmedi mi?

Faiz düştü, TL eridi

Merkez Bankası’ndan 200 baz puanlık faiz indirimi

Eylül enflasyonu yüzde 19,58; ‘çekirdek’ yüzde 18,63

MB’deki ‘operasyon’un perde arkası

MB yönetiminde ‘faiz’ değişikliği

Dolar ve avro ‘rekorla yatıp kalkıyor’

Erdoğan mesajı verdi: Faizi düşürmemiz şart

SON HABERLER

İYİ Parti ve DEVA Partisi sistem önerileri: Biz neden hep anayasa tartışıyoruz?

DEVA ve İYİ Parti sistem önerilerinin demokratik bir zihniyetle hazırlanmış göründüğünü, derli toplu metinlerde itiraz edilecek az konu olduğunu bir kez daha yinelemekte yarar var. İki parti de, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ‘güçlendirilmiş’ kısmıyla ilgili ve genel olarak siyasal sistemin demokratikleştirileceğini vadediyor. Bu yönde çok sayıda hukuksal/kurumsal düzenleme vadediyor.

Demircinin hikayesi

“Uzaktan bakıp sadece mızmızlanmakla, eleştiri fısıldamakla, kaçmakla, gizlenmekle adalet sağlanmıyor. Benim görmüyor ya da duymuyor olmam adaletsizliklerin olmadığı anlamına gelmez… Gerçekleri inkâr ederek yaşamak, gerçek dışında yaşamaktır.”

Filmler platformların olsun, sinema salonları eğlence işine giriyor

Wall Street Journal, sinema salonlarının geleceğiyle ilgili bir yazı yayınladı ve gelmekte olan ‘eğlenceli’ günlerden haber verdi. Yazıya göre sinema salonları sessizce oturup film seyrettiğimiz yerler olmaktan çıkıp icabında gürültü de yapılan birer eğlence merkezi haline gelecek.