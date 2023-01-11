Prens Harry, sözlerinin çarpıtıldığını savundu: Ailemi tehlikeye soktu

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, Afganistan’la ilgili yaptığı açıklamaların ‘ailesini tehlikeye sokacak şekilde’ çarpıtıldığını savundu.

Prens Harry kitabının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını iddia etti (Reuters)



Prens Harry’nin yayımlanmadan önce büyük ses getiren anı kitabı ‘Spare’ dün raflardaki yerini aldı.

Satışı başlamadan birçok kısmı sızdırıldığı halde kitap Britanya’da ilk gününde 400 bin satarak, kurgu dışı yazın kategorisinde bütün zamanların en hızlı satan kitabı oldu. İlk gününde 400 bin sattı.

Ailemi tehlikeye sokacak şekilde çarpıtıldı

BBC’nin aktardığına göre Harry, dün Amerika merkezli CBS televizyonunun Late Show programında Stephen Colbert’in sorularını yanıtladı. Kitabının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını iddia eden Harry, Afganistan’da askerliğini yaparken ’25 kişiyi öldürmekle övündüğü’ yolundaki eleştirileri de ‘tehlikeli bir yalan’ diye niteledi.

Medyanın kitabı işleme biçimini kınayan Harry şöyle devam etti:

“Hiç kuşku yok ki, en büyük yalanları, Afganistan’da öldürdüğüm insan sayısıyla bir şekilde böbürlendiğimdi. Ama bu yalan. Ben başka birinin böyle bir şeyle övündüğünü duysam, öfkelenirim. Benim sözlerim değil, ama benim sözlerimin çarpıtılması ailem için tehlikeli. Bunu rahatça yapabilmeleri çok sıkıcı ve huzursuz edici bir şey. Böyle yapmayı tercih ettiler.”

Amacım askerler arasındaki intiharları azaltmak

Harry, Afganistan’da yaşadıklarıyla ilgili olarak dürüst olmaya çalıştığını ve orada askerlik yapanlara da kendi deneyimlerini ‘utanç duymadan’ aktarmaları için alan açmak istediğini söyledi: “Ayrıntıları paylaşmaktaki bütün amacım eski askerler arasındaki intiharları azaltmak.”

Ağabeyi William’ın bir tartışma sırasında onu ittiği iddiasıyla ilgili soruyu yanıtlarken Harry, o olay sırasında koptuğunu söylediği kolyeyi izleyicilere gösterdi: “İşte bu kolye. Sonra tamir edildi. Üzerinde çocuklarımın kalp atışlarının kaydı çizili. Karım vermişti.”