Prens Harry, Kraliçe Elizabeth’in öldüğünü BBC’den öğrenmiş

Britanya Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak’ta yayımlanacak anı kitabında, büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünü BBC’den öğrendiğini yazdı.
AA’nın aktardığına göre, Harry, anı kitabında, Britanya Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümünü ilk kez BBC’nin sayfasından öğrendiğini yazdı.
Prens Harry, 10 Ocak’ta raflarda yer alacak ‘Spare’ adlı kitabında, babası Britanya Kralı 3’üncü Charles’tan, kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiğine dair telefon aldığını belirtti. Prens Harry, kitabında, bu haber üzerine Kraliçe’nin İskoçya’da bulunduğu Balmoral Şatosu’na gitme planı yaparken eşi Meghan Markle’ı yanında getirmemesinin istendiğini yazdı.
Uçağı İskoçya’ya indiğinde cep telefonundan BBC’nin sitesinden kraliçenin öldüğünü öğrendiğini aktaran Prens Harry, “BBC’nin sayfasına baktım. Büyükannem ölmüştü. Babam kraldı” diye yazdı.