Bunu da duyduk: Prens Harry abisinden dayak yemiş

Prens Harry’nin yakında piyasaya çıkacak kitabından bir bölüm basına sızdı. Harry abisi William’ın kendisini nasıl tartakladığını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Prens William ve Prens Harry

The Guardian gazetesi özel haberinde, Prens Harry’nin 10 Ocak’ta piyasaya çıkacak ‘Spare‘ adlı kitabının bir kopyasını edindiğini, Harry’nin bir bölümde ‘abisi William’la kavgasını aktardığını’ yazdı.

Kavga 2019’da Londra’da, o dönem Harry’nin yaşadığı Kensington Sarayı’nda çıkmış.

Şimdi Galler Prensi unvanını taşıyan William’la ilişkilerinin, Meghan Markle’la evliliği yüzünden bozulduğunu yazan Harry, abisinin Meghan’dan ‘zor‘, ‘kaba‘ ve ‘yıpratıcı‘ diye bahsettiğini annlatıyor ve bu yüzden çıkan bir tartışma sırasında ‘William’ın kendisine yakasından yakalayıp kolyesini kopararak yere düşürecek şekilde’ saldırdığını aktarıyor.

Mama kabının üstüne düşmüş

Harry, köpeğin mama kabının üstüne düştüğünü ve sırtının iz bırakacak biçimde zedelendiğini yazmış: “Bir an sersemlemiş halde öylece yattım, sonra ayağa kalktım ve ona derhal gitmesini söyledim.”

Harry olup biteni karısına söylememiş ancak sırtındaki izleri görünce anlatmış. Meghan ne şaşırmış de de sinirlenmiş, sadece çok üzülmüş.

Ailenin ‘yedek’ çocuğu

Prens Harry’nin kitabının adı ‘Spare‘ (yedek) kraliyet ve aristokrat çevrelerdeki eski bir deyişten geliyor: ‘Gücün ve servetin varisi ilk çocuğa bir şey olursa yedekte bulunan ikinci oğul’a gönderme yapıyor.