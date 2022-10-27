Prens Harry’nin anı kitabı 10 Ocak’ta çıkıyor

Yayıncısı Penguin Random House, Prens Harry’nin hatıralarını yazdığı Spare adlı kitabın kitap kapağını paylaştı.

Kitabın adı ‘Spare‘, Türkçe’de ‘zayıf‘ ‘yedek‘ ‘kıyamamak‘ ‘yetersiz‘ gibi farklı anlamlara geliyor. Henüz okuyamadığımız için Harry’nin neyi kastettiğinden emin değiliz.

Yayıncı, kitabı “Sussex Dükü Prens Harry’nin son derece kişisel ve duygusal açıdan güçlü hikayesini duyurmaktan heyecan duyuyoruz” mesajıyla duyurdu.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.



SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/mu9zlwYflf pic.twitter.com/Uq0Noch08C — Penguin Random House 🐧🏠📚 (@penguinrandom) October 27, 2022

Kitabın tüm dünyada ilgi göreceğini öngören Penguin Random House, kitaba özel bir web sitesi açtı ve farklı coğrafyalara göre hangi kanallardan satın alınabileceğini belirtti.

Yayınevi Prens Harry’nin kendini anlattığı kitabı bu yılın son aylarında çıkaracağını duyurmuştu. Ancak Kraliçe Eizabeth’in ölümü planları değiştirmişti.

Daily Mail’in haberine göre, Prens Harry kitabın son halininin, Elizabeth’in ölümünün ardından ‘çok hoş karşılanmayacağı’ korkusuyla bazı bölümleri değiştirmek istemişti.