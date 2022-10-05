Harry ve Megan Netflix belgeselinde ‘düzeltme’ yapmak istiyor: Proje rafa kalkabilir

Sussex Dükü ve Düşesi’nin Netflix’te yayımlanacak belgeselinin hazırlıkları devam ederken ünlü çiftin, ‘Kraliyetin imajı’yla ilgili kaygıları nedeniyle bazı önemli değişiklikler istedikleri bildirildi.

Fotoğraf: Dylan Martinez (Reuters)

ABD’li dedikodu sitesi Page Six’in haberine göre, bu değişiklikler o kadar çok ve kapsamlı ki, yapımcılar projenin ‘süresiz olarak rafa kaldırılabileceğini‘ düşünüyor.

Harry ve Megan’ın, Kral 3’üncü Charles ve Konsort Kraliçe Camilla hakkında yaptıkları eleştirlerin dozunu azaltmak ve bazı sahneleri çıkartmak istediği söyleniyor.

38 yaşındaki Dük ve 41 yaşındaki Düşes’in Aralık ayında yayımlanması beklenen belgeseli üzerinde bir yıldan fazla süredir çalışılıyor. Ancak çift, Netflix’le yaptığı 100 milyon dolarlık dev anlaşmanın bir parçası olan projede yapım ekibiyle anlaşamıyor.

Yapım ekibinden bir kişi, ‘Harry ve Meghan’ın, en temel dili bile yumuşatmaya çalışma konusunda panikte olduğunu’ söyleyerek, “Ancak bu onların ağzından çıkan hikaye” dedi.

Harry kitabı da ‘düzeltmek’ istemişti

Öte yandan Harry’nin Penguin Random House tarafından basılması planlanan hatıratı da sallantıda. Yayınevi Prens Harry’nin kendini anlattığı kitabı bu yılın son aylarında çıkaracağını duyurmuştu. Ancak Kraliçe Eizabeth’in ölümü Kraliyet ailesindeki dengeleri değiştirdi.

Harry geçen yıl kendi kitabı üzerinde çalıştığını açıklamış ve “Doğduğum Prens olarak değil, dönüştüğüm adam olarak yazacağım” demişti.

Daily Mail’in haberine göre, kitabın son halininin, Elizabeth’in ölümünün ardından ‘çok hoş karşılanmayacağı’ korkusuyla bazı bölümleri değiştirmek istedi.

Bazı kaynaklar kitabın yayın tarihinin 2023’e ertelendiğini söylese de Penguin Random House’un web sitesinde bu konuda bir açıklama görünmüyor.

Kitabın piyasaya sürülmesi için resmi olarak bir tarih açıklanmadı, ancak Amerikan kaynakları yayıncıların 24 Kasım’da Şükran Günü için kitabın piyasada olacağını yazdı.