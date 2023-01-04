Prens Harry: Sessizlik ihanettir, abimi ve babamı geri istiyorum

Prens Harry’nin, Spare adlı anı kitabının 10 Ocak’ta yayımlanmasından önce iki ayrı televizyona verdiği röportajların tanıtımları yayımlandı.

Prens Harry ve Tom Bradby Görsel: ITV

İngiliz Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılıp karısı Meghan Markle ve iki çocuğuyla ABD’ye yerleşen Prens Harry, Britanya televizyonu ITV’den Tom Bradby’a ve CBS kanalında yayımlanan 60 Dakika programında ünlü gazeteci Anderson Cooper’a konuştu.

Her iki röportaj da 8 Ocak’ta yayımlanacak ancak tanıtımlar sosyal medyada şimdiden paylaşıldı.

Aile mottosu: Ne sızlan, ne açıklama yap

Anderson Cooper, Prens Harry

Prens Harry ünlü gazeteci Anderson Cooper’ın ‘sorunları aile içinde çözmek yerine neden kamusal alana taşıdığı’ yönündeki soruya ‘bunu çok yapmaya çalıştığını’ söyleyerek cevap verdi.

Harry, “Ailemin prensibi, ‘ne sızlan, ne açıklama yap’ şeklindeydi. Ama basına (saraydan) sürekli haber sızıyordu. Bizi korumak için bir açıklama yapmayacaklarını söylediler, fakat başka aile üyeleri için bunu yaptılar. Sessizlik bir noktadan sonra ihanettir.”

Abimi ve babamı geri istiyorum

Prens Harry, ITV’ye verdiği söyleşiyse ailesini özlediğini, abisini ve babasını geri istediğini söyledi. Harry, “Bu böyle olmak zorunda değildi. Ben bir aile istiyorum, kurallara dayalı bir kurum değil” dedi.