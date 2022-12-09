BBC yanıtladı: Harry ve Meghan belgeseli beklentileri karşıladı mı?

Netflix’in uzun zamandır merakla beklenen Harry ve Meghan belgesel dizisi dün Britanyalılar başta olmak üzere herkesi ekran başına topladı. BBC, dizinin beklentileri karşılayıp karşılamadığını inceledi.

Fotoğraf: Netflix

İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kraliyet unvanlarından neden vazgeçtiklerine dair ‘kapalı kapılar ardında yaşananları’ anlatan altı bölümlük Harry ve Meghan belgesel dizisinin ilk üç bölümü dün yayına girdi.

Kamu televizyonu BBC, dün sabah saatlerinde canlı olarak takip ederek ‘didik didik’ ettiği belgeselin ‘şaşırtıcı olmayan bir şekilde tek taraflı’ olduğunu yazdı.

Haftalardır tanıtımı yapılan serinin, kraliyetle ilgili olay yaratacağını düşünüp izleyenler için ‘hayal kırıklığı’ yarattığını söyleyen BBC, ilk üç bölümün fragmanlarda gösterildiği gibi ‘Kraliyet ailesindeki belirli bireyleri hedef almaktan ziyade’ Harry ve Meghan’ın ‘büyük aşk hikayelerini’ anlattığını yazdı.

Serinin çifti desteklemek için dikkatle örüldüğünü belirten BBC, belgeselin başında ‘Kraliyet Ailesi program hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti’ bilgisinin aslında tam olarak gerçeği yansıtmadığını aktardı:

“Haber ajansı PA’nın bildirdiğine göre hem Kensington Sarayı hem de Buckingham Sarayı, bilmedikleri bir adresten, bir yapım şirketinden geldiğini iddia eden bir e-posta aldıklarını teyit ettiler. Habere göre, bu e-postanın gerçek olup olmadığını Harry ve Meghan’ın sahip olduğu Archewell Productions ve Netflix ile doğrulamaya çalıştılar, ancak bir yanıt alamadılar. Bir kaynak PA’ya, e-postanın dizinin tamamından bahsetmediğini söyledi.”

BBC aynı zamanda, seride Harry ile yapılan röportajların, ‘Meghan’ın Prenses Diana’nın gerçek varisi olarak gösterilmesine zemin hazırladığını’ söyledi:

“Harry, Meghan’ın (annesiyle) ‘aynı empatiye, aynı sıcaklığa’ sahip olduğunu söylüyor. Harry, tarihin tekerrür edebileceğine dair korkularını anlatırken, belgeseller düzenli olarak Diana’nın arşiv görüntülerini gösteriyor.”

Sonuç olarak BBC’ye göre dizi Britanya’da beklentiyi karşılamadı. “Dimbleby’de Prens Charles, Newsnight’da Prens Andrew, Panorama’da Prenses Diana’nınkiler gibi dudak uçuklatan ifşaatlara benzer şeyler bekliyorsanız, bu, öyle değildi. Bu yeni Netflix şovu, Oprah Winfrey röportajındaki Meghan ve Harry bile değildi. Bu, çiftin ‘kendi gerçeklerini’ anlatma çabasının son örneğiydi.”

BBC, çiftin Oprah Winfrey’yle yaptığı röportajda gündeme gelen, ırkçılık tartışmasına da değindi. Olay yaratan röportajda çift ‘Kraliyet Ailesi’nin bir üyesinin, doğmak üzere olan oğullarının teninin ne renk olabileceğine dair ifadeleriyle açık bir şekilde ırkçılık yaptığına işaret etmişti. BBC, “Üç bölüm boyunca bununla ilgili hiçbir şey söylenmedi ve bu sözleri kimin sarf ettiğinin hâlâ bir muamma” dedi.