Harry ve Meghan’ın Netflix dizisinde ikinci raunt: Abim bana bağırdı, aile ilişkilerimiz soğuktu

Netflix’in belgesel dizisi Harry ve Meghan’ın son üç bölümü bugün yayımlandı. İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılarak kendilerine ABD’de yeni bir hayat kuran Sussex Dükü ve Düşesi, hikayelerini ‘kendi açılarından’ anlatmaya devam etti.

Harry ve Meghan belgeselin bir sahnesinde duygusal bir anlarında. Fotoğraf: Netflix

Harry ve Meghan’ın Netflix dizisi uzun süredir bekleniyordu. Toplam altı bölüm olan belgesel dizisinin ilk üçü 8 Aralık günü yayımlanmıştı. İlk bölümlerde tanışma, flört ve evlilik hikayelerini anlatan çift, bugün Kraliyet ailesiyle olan gerilimli ilişkilerine değindi.

Dizide dikkat çeken bir açıklama, beşinci bölümde Prens Harry’den geldi.

2020’de, çift Kraliyet görevlerinden çekileceğini açıkladıktan sonra konuyu tartışmak üzere ailecek bir araya geliyor ancak toplantı, Harry’nin anlattığına göre gergin geçiyor:

Sözlerine, “Ağabeyimin (Galler Prensi William) bana bağırıp çağırması, babamın (Kral III. Charles) doğru olmayan şeyler söylemesi ve babaannemin (Kraliçe II. Elizabeth) her şeyi sessizce dinlemesi…” diye başlayan Harry, ‘bu durumun en üzücü yanının ağabeyiyle arasında yarattığı boşluk olduğunu’ açıklıyor.

İlişki durumu ‘soğuk’

Britanya’nın kamu televizyonu BBC, ilk üç bölümü olduğu gibi bugünkü yayını da izleyip canlı olarak yorumladı.

Belgeselde dikkat çeken diğer açıklamalar arasında, Harry’nin ailesiyle ilişkisinin ‘soğuk‘ olduğu, Meghan’ın Kraliyet ailesini gurulandırmaya çalıştığı ancak kurtlar sofrasında yem olduğu, annesine (Doria Ragland) intiharı düşündüğünü söylemesi var.

Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate ile Buckingham Sarayı, diziyle ilgili yorum yapmadı.