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Yaramazlara biraz batar!

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye’ye yüz felci ameliyatı yapıldı

Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve bir dizi ameliyat geçiren dört yaşındaki Asiye Ateş’e yüz felci ve kulağındaki hasara yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık 2021’de iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı. Köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Asiye, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.


Olayla ilgili beş kişi tutuklanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AA’nın aktardığı açıklamasında Asiye’nin durumu hakkında bilgi verdi: “Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir.”

Son olarak Asiye’nin yaklaşık bir yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceği açıklanmıştı.

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