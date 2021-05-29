Peker 8’inci videosundan ‘fragman’ verdi: Kol bacak koparacağız dedik mi koparırız

Bu sabah 8’nci videosunu yayınlaması beklenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Biz kol bacak koparacağız dedik mi koparırız” dedi.

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından bugüne kadar yedi video yayınlamıştı.

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Söyledikleri New York Times, Guardian ve Reuters dahil uluslararası gazete ve ajanslar tarafından da haberleştirilen Peker hakkında Ankara başsavcılığı tarafından 27 Nisan’da yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kararın ardından Peker Twitter’dan şu mesajı paylaşmıştı: “Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker’i aldık, Türkiye’ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım (mecazi anlamda).”

Peker son tweet’inde de, “Biz kol bacak koparacağız dedik mi koparırız” diye yazdı.

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