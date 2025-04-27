Özel: Erdoğan'a niye jammer çalıştırılıyorsa İmamoğlu'na da ondan çalıştırılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a neden jammer çalıştırılıyorsa geleceğin cumhurbaşkanına da ondan jammer çalıştırılıyor” dedi.

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Özel, Marmara Cezaevi’nde İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Özel, bazı mecralarda İmamoğlu’nun korumasının Beşiktaş’taki bir otel toplantısından iki bavulla ayrıldığı görüntülere ilişkin iddiaya yanıt verdi.

İBB odaklı son operasyonda kimi tutukluların eşinin gözaltına alınmasına da tepki gösteren CHP liderinin ziyaretin ardından konuşması özetle şöyle:

‘Eşle, çocukla uğraşmak namertliktir’

* Şimdi öyle bir süreç yürütülüyor ki, eğer aileyle iş görenler varsa onlar malum taraftadır. Eşlerin, çocukların, kızların, gelinlerin hangi özel alanlarla meşgul olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun bir resmi olanları var bir de gayriresmi tapulu alanları var. Kişi kendinden bilir işi. Sanki akraba kayırmacılığı varmış gibi yaratılan algı, kendi yansımasını karşı tarafa yansıtmaktır.

* Savaşta bile eşlere ve çocuklara dokunmazlar. Ayıptır, yazıktır. Eşin birey olarak bir suçu varsa o başka bir şeydir. Ama siz bir eşi yargılayacaksınız, o eşe savcının sorduğu sorunun cevabı verilecek. Sonra eşi olduğu için hanımefendiyi alacaksınız, dört gün emniyette tutacaksınız, ona da eşine sorduğunuz soruyu soracaksınız. Ortada yeni bir şey olmadığı belli. Burada çok önemli bir nokta var. Eşle, çocukla uğraşmak namertliktir. Bizim kitabımızda bunun rövanşı yok. Yarın bunun rövanşını almayız. Anadolu irfanı diye günü geldiğinizde okuduğunuz mesele var ya, Yozgatlının, Rizelinin irfanında bu yok. Eşle, çocukla uğraşmak yok. Siz bunu Trabzon’da, Rize’de, Erzurum’da, Konya’da, Burdur’da öğrenmemişsinizdir. Biz buradayız. Ekrem İmamoğlu bu arkadaki cezaevinde. Bir şeyin intikamının alıyorsan alıyorsun. Suçu ne, seni yenmiş olmak. Neyi önlüyorsun, güya senden sonraki cumhurbaşkanının seçilmesini önlüyorsun. Vallahi de billahi de teslim olmuyoruz.

‘İmamoğlu bu vakitten sonra adaylıktan çekilemez’

* İkinci dalgadan CHP ürktü, pazarlık ediyorlar, tutuksuz yargılama karşılığında Ekrem İmamoğlu’nun aday olmamasını taahhüt edecekler diyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun kendisi bu vakitten sonra adaylıktan çekilemez. 15,5 milyon kişi vermiş oyu ona. Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Türkiye’nin bundan sonraki cumhurbaşkanı milletimiz takdir ederse inşallah Ekrem İmamoğlu’dur. Aksi halde ne işimiz var bizim burada. Orada burada yorum yaparken herkes aklını başına alsın.

* Şimdi gelmişler, çürütülen iddialara karşı avukatlarla uğraşıyorlar. Avukata tutuklama talep etti. Allah’tan hukuk fakültesi diplomasından utanan bir hakim çıktı da avukatlar tutuklu yargılanmaz dedi. Adam mesleğini yapacak, savunacak. Türkiye’deki bütün hakimlere, savcılara sesleniyorum. Türkiye yargı tarihi en utanç verici süreçlerden geçiyor. Bundan ayrışan herkes vicdanlarda bambaşka yerlere gelecek.

‘Pazartesi ilan edeceğim hangi belediyeler ihaleyle jammer almış’

* Bir diğer husus otel görüntüler. Benim de Tayyip Bey’in de Ekrem Bey’in de koruma ekipleri var. Bu ekiplerin eğitimi var. Bizim gibi korunan, ki zorunlu korumaya tabiyiz, ben bir salona gireceksem, toplantı yapacaksam orada kamera varsa ekip kamerayı kapatıyor aldığı eğitimin gereği.

* Kamera nasıl kapatılır diye köşe yazısı yazılıyor. İçişleri Bakanlığı muhabiri bir arkadaşım lütfen bir sorar mısınız? Bu devletin koruma eğitiminde VIP diye özetledikleri kişilerin odalarında, toplantı salonlarında varsa bir kamera onun kapatılması devletin memuru polislere tanımlanmış görevdir. Sanki gizli bir şey yapacakmış da ondan kapatılmış. Benim gireceğim salonda da kapatıyorlar. Çantanın içinde jammer olduğunu dönün bütün programlarına bakın Ekrem İmamoğlu’nun, çantada sinyal kesici var. İşi dinlemeleri engellemektir, sinyal kesmektir. IŞİD’in ya da başka terör örgütünün, PKK’nın patlatacağı bombanın sinyalini kesmektir. Pazartesi ilan edeceğim hangi belediyeler ihaleyle jammer almış. Bu jammerlar resmi ihaleyle alınıyor arkadaşlar. Bana karşı ‘yeter artık’ diye açıklama yapmış ya içişleri bakanı, içinde jammer olan valize para dolu diyorsunuz, kameranın kapatıldığı görüşmeye de gizli diyorsunuz. İçişleri Bakanı bir salona girdiğinde o kamera bantlanıyor mu bantlanmıyor mu, bir sorulsun.

* Onun içinde tut ki para var, o parayı yakmadıysa nerede bu paralar? Ya bir banka kaydında ya evdeki aramalarda bulacaksın. İçinde jammer olan çantaya para diyor, paranın peşine düş o zaman. Olacak iş değil. Meydanı boş bulup da her taraftan yalan atmasınlar.

* Erdoğan’a neden çalıştırılıyorsa, geleceğin cumhurbaşkanına da o yüzden jammer çalıştırılıyor arkadaşlar. Çünkü Erdoğan’ın koruma ekibi de terör saldırlarına karşı sinyal kesici kullanıyor Ekrem Bey’in ekibi de o yüzden kullanıyor.