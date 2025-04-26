İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Ne oldu, boş dosyanı dolduramadın mı?

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye düzenlenen yeni operasyon üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı?”

Fotoğraf: İBB

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı bu sabah aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi, İBB bürokratları dahil 48 kişi gözaltına alındı. Beş kişiyse aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya, İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.

Operasyona tepki gösteren İmamoğlu, şunu dedi: “Açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.”

İmamoğlu’nun X hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

‘Yine mi aldatıldın?’

* Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana ‘turbun büyüğü, dananın kuyruğu’ diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?

* Aziz milletim; bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler.

* 16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek. Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun. Kıymetli vatandaşlarım; Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur.

‘Gözaltına alınanlar İstanbul muhafızları’

* Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul’daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul’u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul’u durdurmak için, İstanbul’u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.

* Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul’u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.

* Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: “Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!”

‘Yol arkadaşlarımı sonuna kadar savunacağım, hiç kimse geride kalmayacak’

* Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.

* Aziz milletim; sizleri, siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarını, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Milletimiz büyüktür.



