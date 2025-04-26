İBB: Bavullarla taşınan para değil, sinyal kesici cihazlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamuoyuna yansıyan ‘bavul’ görüntüleriyle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı: “Özellikle, güvenlik amacıyla kullanılmak üzere bavullarla taşınan sinyal kesici cihazlar adeta ‘nakit para taşınıyormuş gibi’ gösterilmekte ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Oysa gerçek şudur; bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır.”

Fotoğraflar: AA

Bazı medya organlarında, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’taki bir otel toplantısından iki valizle ayrılan korumasının görüntüleri servis edilerek iddialar ortaya atıldı.

İBB’nin iddialarla ilgili açıklaması şöyle:

* Yalan: İBB, Ekrem İmamoğlu için usulsüz şekilde sinyal kesisi cihazı temin etti. Bu cihazları gizlilik için kullanıyordu yalanı.

Gerçek: İBB, Başkan İmamoğlu’nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir. Bu cihazlardan ikisi seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır. Bu cihazlar, bombalı saldırılara karşı etkili koruma sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Aynı türden cihazlar, iktidar partisine mensup ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere birçok belediye ve kamu kurumu tarafından da kullanılmaktadır.

* Yalan: Ekrem İmamoğlu oteldeki görüşmeye bavullarla geldi, aynı bavullarla ayrıldı yalanı.

Gerçek: Son günlerde basına servis edilen bazı görüntüler üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik haksız ve yanıltıcı bir algı operasyonu yürütülmektedir. Özellikle, güvenlik amacıyla kullanılmak üzere bavullarla taşınan sinyal kesici cihazlar adeta ‘nakit para taşınıyormuş gibi’ gösterilmekte ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Oysa gerçek şudur; bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır. Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu’nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu görüntülerin çarpıtılarak ‘para taşınıyormuş’ gibi servis edilmesi, kötü niyetli bir dezenformasyonun son örneğidir.

* Yalan: Ekrem İmamoğlu’nun güvenlik ekibi yasadışı faaliyetlerde bulunuyor. Kameraları suçu gizlemek için kapatıyor yalanı.

Gerçek: Basına servis edilen son bavul görüntüleri üzerinden yaratılmak istenen algı bile bu uygulamanın neden yapıldığını anlatmaya yeterlidir. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, halkın arasında bulunan, açık alanlarda çok sayıda insanla doğrudan temas eden bir belediye başkanının etkin güvenlik önlemleriyle korunması son derece doğaldır. Ekrem İmamoğlu özel koruma kararı olan bir siyasetçidir. Güvenlik ekibinde devletin görevlendirdiği dört polis memuru da bulunmaktadır. Güvenlik önlemleri sadece kişisel korunmayı değil, aynı zamanda kamu güvenliğini sağlamayı da amaçlamaktadır. İmamoğlu’nun geçmişte yaşadığı tecrübeler (örneğin, otel görüşmelerinin ve resmi yemeklerin MOBESE kayıtlarının izinsiz şekilde servis edilmesi) sebebiyle, görüşme yaptığı mekanlarda kişisel verilerin korunmasına özel bir hassasiyet gösterilmektedir. Güvenlik ekibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmekte, güvenlik önlemlerini geçmiş hukuksuzluk örneklerinden çıkartılan derslerle geliştirmektedir. İmamoğlu’nun MOBESE kayıtlarının basına sızdırılması gibi kişisel güvenlik ve gizliliğe yönelik yapılan şikayetleri hukuki mercilere iletilmesine rağmen sonuçsuz kalmıştır. Bu durum, mevcut güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve daha titiz bir yaklaşım benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir. Son olayda da otelin kameraları kapatılmamıştır. Geçici tedbir alınmıştır. Yürütülen tüm uygulamalar rutin güvenlik prosedürleri kapsamında ve kamu güvenliği bilinciyle gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun güvenlik tedbirleri; hem şahsi tehditlere hem de kamu güvenliği risklerine karşı alınmış profesyonel ve yasal uygulamalardır. Alınan tedbirler, İstanbul halkının güvenliğini ve İBB Başkanının görevini kesintisiz sürdürebilmesini temin etmeye yöneliktir. Kamuoyuna farklı yansıtılmaya çalışılan bu uygulamalar, yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun değil, bulunduğu ortamlardaki tüm vatandaşların korunmasına hizmet etmektedir.