İBB'ye yeni operasyon: Gözaltı sayısı 50'ye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bu sabah ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 50’ye yükseldi. Soruşturmada 53 kişi hakkında gözaltı kararı var.

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İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı bu sabah aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Sabah İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda İBB bürokratları dahil 47 kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre üç kişi daha gözaltına alındı.

Böylece toplam gözaltı sayısı 50’ye çıktı.

Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya, İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.