Özel: Erdoğan CHP'ye geldiğinde kameraları bantlamak istediler

CHP lideri Özgür Özel, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler” dedi.

Özel ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretinde partideki bütün kameraların banlatıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyon düzenlendi. 52 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına 23 Mart’tan bu yana tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ekim 2024’te iş insanlarıyla İstanbul’da bir oteldeki görüşmesi öncesi kameraların bantla kapatılması da girdi.

Soruşturmada kameraları bantlayan İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen de gözaltına alınanlar arasında.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalındaki programına katılan Özel, konunun bir ‘koruma prosedürü’ olduğunu söyledi.

Özel’in konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

‘7 Mart’taki iftarda Erdoğan’ın yürüdüğü her yer bantlandı’

* Ben kendimden biliyorum. Gidiyorum bir yerde yemek yiyeceğim, bir bakıyorum karşımda bir kamera var, bantlanmış. Diyorum ki koruma müdürümüze, “Niye bantlı?” “Biz bantladık öyle olması gerekiyor.”

* Ben tarihini de vereyim. 7 Mart günü, Avrasya toplantı merkezinde Erdoğan bir iftara katıldı. O iftara katıldığında hem salonun bütün kameraları hem de daha sonra çıkıp dinlendiği makam odasının olduğu kat, daha doğrusu Erdoğan’ın yürüdüğü her yerin kamerası teker teker koruma ekibi tarafından bantlandı.

* Bu bir koruma prosedürü. İki yönlü koruma. Hem çeşitli ihtiyaçlardan hem de korudukları kişinin çorba içerken ağzı yüzü yamulur, yürürken ayağı burkulur, o görüntü sızar diye her ihtimale karşı.

‘İbrahim Kalın geldiğinde izin verdik bantladılar’

* Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler. Daha sonra biz jest olarak “Öyle yapmayalım siz birisini getirin sistemin başına geçsin” dedik. Çünkü cumhurbaşkanlığı koruma ekibi… Ben bütün partiyi bantlatacağıma VCR cihazının başına geçsinler dedik, bütün süreci istedikleri yerde durdurdular istedikleri yerde açtılar.

* MİT Başkanı geldi, sayın İbrahim Kalın, herhalde yüzünü gizlemenin kimseye bir şeyi yok. Bize geleceği de belliydi. Otoparktan girişi, asansör çıkışı, toplantı odası gidişi… Bütün kameralarımızı CHP’de bantlamak istediler, izin verdik bantladılar. Şimdi ben o görüntüleri servis mi edeyim? ‘İbrahim Kalın CHP’de kamera banlattı.’

Ne olmuştu?

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 52 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişiyse aranıyor.

Gözaltındaki isimlerden biri de İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen.

Soruşturma dosyasına göre İmamoğlu, 12 Ekim 2024’te İstanbul’daki bir otelde Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat genel müdürü), Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı), Adem Soytekin (iş insanı), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü başkanı) ve Hüseyin Köksal’la (iş insanı) toplantı yaptı. Dosyaya giren görüntülere göre toplantı öncesi İmamoğlu’nun korumaları oteldeki kameraları bantla kapattı. O korumalardan biri de Türkmen’di.

Türkmen emniyetteki ifadesinde bunu doğruladı ve “Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı” dedi.