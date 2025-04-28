İmamoğlu'nun koruması: Lüzum görülürse kameralar bantlanırdı

BİŞAR ARSLAN

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınan koruması Çağlar Türkmen emniyetteki ifadesinde ‘kamera bantlamanın koruma ekibinin kararı olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 52 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişiyse aranıyor.

Gözaltındaki isimlerden biri de İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen.

Soruşturma dosyasına giren görüntülere göre İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te İstanbul’daki bir otelde Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat genel müdürü), Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı), Adem Soytekin (iş insanı), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü başkanı) ve Hüseyin Köksal’la (iş insanı) yapacağı görüşme öncesi korumaları oteldeki kameraları bantla kapatıyor.

O korumalardan biri de Türkmen.

Türkmen, emniyetteki ifadesinde bunu doğruladı, nedeniniyse şöyle açıkladı:

“Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Ekrem İmamoğlu buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü ‘Balıkçı Kahraman’ isimli restaurantta Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır.

Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım.

Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu’nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı.”

‘Valizlerde jammer vardı’

Türkmen, ‘otel çıkışı’ diye paylaşılan görüntülere yansıyan elindeki iki valizle ilgiliyse şunu dedi: “Valizlerde jammer cihazı bulunmaktadır. Valizlerin 34 EEC 632 plaka sayılı araçla otelden ayrılmasının herhangi bir anlamı yoktur daha önce de belirttiğim gibi belediye hizmetlerinde kullanılan bir araçtır. O gün bu aracın kullanılması tamamen tesadüftür.”

‘Balıkçı Kahraman’ olayı

İmamoğlu, 24 Ocak 2022’de İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott’la bir balıkçıda yemek yemiş, söz konusu görüşmenin görüntüleri basına sızdırılmıştı. İBB başkanının o dönemde kentte kar yağışı yoğunken bu görüşmeyi yapması eleştiri konusu olmuştu.

İBB başkanı eleştirilere şöyle yanıt vermişti: “Benim yoğun bir gündemde çalışırken yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşınılmasını, manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade ederim. Çünkü bir büyükelçiyle yemekten bahsediyoruz. 25 gün önce buluşma gününü netleştirdik. Hatta gideceğimiz mekânı da belirlemiştik. Gizli bir yemek değil, kamuya açık bir mekandır. Benim 23 yıldır gittiğim bir mekan.”

İmamoğlu, Chilcott’u yemek öncesi 7 Aralık 2021’de de Saraçhane’deki başkanlık makamında ağırlamıştı.



