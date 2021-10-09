Oyunda iş mobile döndü: Türkiye’de hangi oyunlar öne çıktı?

Mobil oyun sektörü için yıl sonu beklentisi 90 milyar doların üzerinde. Mobil oyunlar ulaştığı bu rakamla artık pastadaki en büyük payın da sahibi. 2021’de konsol ve PC tarafında ise düşüş beklentisi hakim.

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Newzoo tarafından yayınlanan 2021 Küresel Oyun Pazarı Raporu, küresel oyun pazarında bu yıl yüzde 1,1’lik düşüş öngörüyor. Pazarın toplam büyüklüğü için beklenen rakam ise 175,8 milyar dolar.

Dünya’dan Gülseren Üst Polat’ın haberine göre mobil oyun pazarının ise bu yıl yüzde 4,4 artışla 90,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu rakam aynı zamanda küresel oyun pazarının yarısından fazlası.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mobil oyunlar 450 milyon dolar ile toplam büyüklüğün yarısını kapsıyor.

Newzoo araştırmasında, 2021’de konsol pazarının yıllık yüzde 8,9 düşüşle 49,2 milyar dolara, PC pazarının ise yüzde 2,8 düşüşle 35,9 milyar dolara gerileyeceği beklentisi var.

Bu düşüşte en büyük etken ise pandemi nedeniyle yeni nesil ürünler (PlayStation 5 ve Xbox Series X|S) ve oyunlarında yaşanan gecikmeler.

Her iki segment için büyümenin ancak 2022 itibariyle devam edeceği öngörüsü hakim.

Asya-Pasafik en büyük pazar

Mevcut rakamlara göre Asya-Pasifik, 2021’de 88,2 milyar dolar ile oyun gelirleri açısından dünyanın en büyük pazarı.

Bu pazar tek başına, tüm oyun gelirlerinin yüzde 50,2’sini oluşturuyor. Çin, 45,6 milyar dolarlık katkısıyla açık ara burada birincil sürücü.

Kuzey Amerika ise 42,6 milyar dolarlık oyun geliri ile 2021’in en büyük ikinci bölgesi olmaya devam ediyor. Hem Asya-Pasifik hem de Kuzey Amerika’da sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 7,9 ile sağlıklı bir büyüme gözleniyor.

2020’nin şampiyonu PUBG Mobile

Oyunfor’un açıkladığı yıllık verilere göre, Türkiye’de 2020’nin en çok oynanan oyunu PUBG Mobile.

Oyunun orijinal, masaüstü versiyonu PlayerUnknown’s Battlegrounds ise kendisine 12’nci sırada yer buluyor.

Bununla beraber, çıktığı günden bu yana popülaritesini koruyan, World of Warcraft, Counter Strike: Global Offensive ve Metin2 gibi klasik, çok oyunculu oyunlar, üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

2020’nin en çok oynanan oyunları