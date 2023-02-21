Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osmaniye Barosu’ndan ‘delil karartma’ya karşı hamle: Enkaz kaldırma durduruldu

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin vurduğu şehirlerden Osmaniye’de ‘delil karartma’ riski ortadan kaldırıldı.

Osmaniye Barosu acil yıktırılacak listesindeki binalar için yıkımı durdurma kararı aldırdı. Böylece gerek hasarlı binalarda gerekse enkazda delil tespiti yapılmadan herhangi bir işlem yapılamayacak.


Fotoğraf: Diken

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler 11 şehirde yıkıma neden olmuştu. Depremden sonra birçok ilde delil toplanmadan bina yıkılması ve enkaz kaldırma ihbarlarına karşı Türkiye Barolar Birliği (TBB) hukuki destek sözü vermişti.

Bunun yanı sıra bir başka ‘delil karartma’ kuşkusu da kamu binalarının ‘apar topar’ yıkılmasıyla gündeme gelmişti. Kahramanmaraş Elbistan’da belediye binasının yıkılmasıyla evraklar enkaz altında kalmıştı. Hatay’da da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kampüsünde belgelerin olduğu bina yıkılmak istenmişti. Belgelerin bir kısmı da enkaz altında kalmıştı.

Osmaniye’de hasarlı binaların delil tespiti yapılmadan yıkılması, depremde yıkılmış binaların enkazlarının da kaldırılma riski vardı. Baro harekete geçerek yıkımı ve enkaz kaldırma işlemini durdurma kararı aldı.

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