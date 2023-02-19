Elbistan başsavcılığı: Belediye binası yıkılmadan delillere el kondu

Kahramanmaraş Elbistan başsavcılığı, ilçe ‘belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı’ yönündeki iddiaları reddetti.

Görsel: Twitter

Gazeteci Murat Ağırel, Twitter’dan yıkılan binanın enkaz görüntüsünü paylaşarak şunları yazmıştı: “Elbistan Belediye binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Enkaz içerisinde binlerce resmi evrak mevcut. Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sormak isterim. Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında?”

Elbistan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı.



Enkaz içersinde binlerce resmi evrak mevcut.



Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sormak isterim.



Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında? pic.twitter.com/fikFD3y6Pf — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 19, 2023

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Twitter hesabından da binanın ‘aceleyle’ pazar günü yıkıldığı yazılarak başsavcılık göreve çağırılmıştı: “Hafif hasarlı binada ceza yargılamasında delil olacak imar planları ve plan değişiklikleri, projeler, ruhsatlar koruma altına alınmamış ve ortalığa saçılmıştır. Elbistan Cumhuriyet Savcılığını göreve davet ediyoruz, belgeler suç delili olup hemen koruma altına alınmalıdır.”

Başsavcılığın açıklamasında şunlar yazıldı: “Soruşturma kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere cumhuriyet başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir.”