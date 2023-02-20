‘Delil karartma’ kuşkusu: Elbistan’da belediye binası alelacele yıkıldı, evraklar enkazda kaldı

AYŞEGÜL KASAP

6 Şubat’ta meydana gelen çifte depremde, en ağır hasar alan yerlerden biri de merkez üssü Kahramanmaraş ve ilçeleriydi.

Bunlardan biri de Elbistan. Ancak ilçede yıkılan yapılarla ilgili belgelerin de bulunduğu belediye binası ‘apar topar’ yıkıldı. Üstelik yıkılmayı bekleyen daha ağır hasarlı binalar varken…

Dahası enkazda kalan belgeler gece vakti, kimse yokken, bir belediye personeline toplatıldı. İşlem sırasında ne kolluk güçleri vardı ne de tutanak tutuldu.

Kahramanmaraş Barosu’ndan avukat Fatma Zehra Işık süreci Diken’e anlattı: “Poşetlenen evrakların taksiyle Afşin Elbistan Linyitleri İlkokulu’na taşındığı ve polis eşliğinde tutanak tutularak teslim alındığı bilgisini edindik ve araçlardan birini takip ederek okula gittik. Ancak evrakların bir odaya atıldığını, ne polis ne tutanak olduğunu gördük.”

Fotoğraflar: Fatma Zehra Işık

Süreci anbean takip eden Işık’ın aktardığı bilgilere göre belediye binasının bir yıkılmış kısmı, bir de tıraşlanarak tahliye edilen arşiv kısmı var.

Arşiv kısmı savcılık ve kolluk eşliğinde tahliye edildi. Tahliye sırasında Işık ve diğer avukatlar da gözlemci olarak hazır bulundu.

Daha acil yıkılması gereken binalar varken…

Belediye binasının çöken kısmındaki evraklar enkaz altında kalmış. Çökmeyen kısım için ağır hasarlı denilerek acil yıkım kararı alınmış.

Yıkımın hemen ardından binanın önüne giden Işık “Burayı yıktılar ve tek bir sorumlu yok şu an başında” notunu düştü.

Işık “Şehir merkezinde acil yıkılması gereken birçok bina olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

Yani yıkılması gereken onca bina varken önceliğin içinde evrakların olduğu binaya verilmesi vatandaşlarda ve avukatlarda kuşkuya neden oldu.

Süreç nasıl işledi?

Burası Arşiv kısmı ve tamamen tahliye edildi

18 Şubat 2023’te arşiv kısmı tahliye edildi.

O sırada avukatlar belediye binasının ön tarafında da evraklar olduğu ve bunların da alınması gerektiğini görevli savcıya iletmiş. Ama savcılık, binanın ön tarafındaki tüm evrakların da arşivde mevcut olduğunu söylemiş.

Ama bir gün sonra yani 19 Şubat 2023’te “Arşivde var” denen belgeler için belediyeden bir yetkili, personeli enkazda görevlendirerek tüm belgeleri almaları gerektiğini söylemiş. Aynı gece, kimse ortalıkta yokken enkazdan evrak toplamaya başlamışlar.

Işık “Belki de bu enkaz altındaki evraklar söylendiği gibi arşivde veya sistemde mevcuttur ancak neden gece vakti toplanmaya başlandı, bizi bu kısım kaygılandırıyor” dedi.

‘Evraklar bir odaya atıldı, tutanak da yok’

Işık şöyle devam etti: “Ben ve meslektaşlarım bugün sabah olay yerine intikal ettik. Ve sabah erken saatlerden itibaren yine evrak toplama işleminin devam ettiğini gördük. Poşetlenen evrakların gerek taksi gerekse pikap ile taşınarak Afşin Elbistan Linyitleri İlkokulu’na taşındığı ve polis eşliğinde tutanak tutularak teslim alındığı bilgisini edindik ve araçlardan birini takip ederek okula gittik. Ancak evrakların bir odaya atıldığını, ne polis ne tutanak olduğunu gördük.”

Barodaki diğer bir avukatsa, “Mesela mahkeme dosyaları var. Bunlar belki UYAP’ta kayıtlı ama içindeki aslı gibi olacak evraklar elimizde mi değil mi belli değil” dedi.